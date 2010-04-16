Диплом по управлению персоналом

$150
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Завершен8 заявок173 просмотра

Тема: технология мотивации госслужащих. Срок две недели. Задание на диплом в файле.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$130
15 дней
Елена написала хороший диплом по мотивации госслужащих, сделала речь. Были небольшие нарушения промежуточных сроков, но в конечные сроки уложились. Буду обращаться еще!
Очень приятно работать с Александром, четко ставит задачу, быстро оплачивает Замечательный заказчик! надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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