Реферат "Латентно-структурный анализ" (социология)

Необходимо написание реферата по теме "Латентно-структурный анализ". Предмет: математические методы в социологии.

- Объем реферата - до 15 страниц (с титульным листом, планом и т.д.).

- Обязательно наличие сносок

- литература около 5 источников.

- срок написания 2-3 суток

Реферат на уровне студента 2 курса социологического факультета. Должна быть практическая часть (с разбором примера).

В заявке пишите бюджет и срок выполнения заказа.\

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Оплата в WM, возможны и другие способы оплаты.