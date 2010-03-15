* Специальность – Юриспруденция * Тема работы –Самовольный захват земель * Срок исполнения : срочно!!! * Оформление – стандартное * Объём ~ 70стр. * Антиплагиат – от ...
Информационная безопасность
Добрый день.
Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.
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вид работы: диплом
дисциплина: информационная безопасность
сроки: 1 месяц!
Есть план работы. Тему и другие подробности сообщу выбранному исполнителю.
Кто знаком с данной тематикой и имеет опыт написания дипломов - оставляйте здесь свои заявки\координаты
P/S:
1) Указывайте сразу минимальную стоимость (с учетом большого срока!)
2) Оплата работы на ЯД после проверки
3) Выбранному исполнителю отпишусь сам
4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.
Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,
у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция
Заявки фрилансеров
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