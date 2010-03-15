Диплом Реконструкция пункта техобслуживания авто.

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Закрыт1 заявка79 просмотров

Нужно написать дипломную работу. Тема Реконструкция пункта техобслуживания автомобилей.

Имеется проект данного автосервиса,нужно составить тепловые балансы и провести реконструкцию если потребуется.

Срок выполнения - 1.5 месяца.

15 лет назад
mar8392543
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов

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