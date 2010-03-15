Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую работу по логистике. Тема – любая из предложенных. Детали в приложенном файле. Крайний срок предоставления готовой работы – 23 марта, 23:00 (МСК). Уважаемые авторы, ...
Курсовая страноведение
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