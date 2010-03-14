Предмет: Методика обучения иностранным языкам Тема : Использование эвристического образования при обучении монологической речи на уроках китайского языка на среднем этапе обучения. Срoк сдачи: 30.03.2010 Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования: Список литературы - не ...
Курсовая по логистике
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить курсовую работу по логистике. Тема – любая из предложенных. Детали в приложенном файле.
Крайний срок предоставления готовой работы – 23 марта, 23:00 (МСК).
Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности:
1. Не менее 80% оригинального текста
2. Недопустим рерайт ТОЛЬКО ОДНОЙ другой работы, даже если итоговая оценка оригинальности окажется выше 80%.
Несоответствующие работы возвращаются на переделку.
Призываем Вас выполнять работы качественно и на совесть. Этим Вы обеспечите себе новые заказы и долговременное сотрудничество. С авторами, однажды уличенными в нарушении требований по оригинальности, мы стараемся более не сотрудничать.
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