Вид работы Диплом Предмет/ВУЗ Социальная работа/ РГСУ Тема Технологии социальной работы с семьей Срок 19.03.2010 до 18:00 МСК (введение, 1-я теоретическая глава и приложения к ней) Объем 60-80 стр. весь диплом ...
Диплом по мотивации персонала
Тема диплома: Механизм участия трудового коллектива в прибыли организации. Как и о чем писать указано в методичке. Срок на написание 2 недели. Работа по главам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно выполнить курсовую по польской филологии - см. приложениеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнение курсовой по английскомуРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Срочно нужен любой оригинальный (в университете будут проверять программой антиплагиат) реферат по отечественной истории. Объём: не менее 20 страниц.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Завершен15 лет назад
Нужна помощь в написании диссертации по истории музыкиРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Нужна курсовая работа Тема курсовой «Особливості особистісного зростання у підлітковому віці» Требования: 25 страниц чистого текста, содержание,вступление,вывод,литерартура. Я рассчитываю на 15 wmz Такой вид работы заказываю впервые по этому, что ...Завершен15 лет назад
Предмет: Менеджмент Вид работы: Диплом Тема: Управление процессом профессиональной и психологической адаптацией новых сотрудников организации Объём работы: 70 - 90 стр Антиплагиат: от 80% Срок работы: 15 - 20 дней. ...Закрыт15 лет назад