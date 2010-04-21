Диплом по мотивации персонала

$160
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Завершен4 заявки161 просмотр

Тема диплома: Механизм участия трудового коллектива в прибыли организации. Как и о чем писать указано в методичке. Срок на написание 2 недели. Работа по главам.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$130
8 дней
С Марией очень приятно работать! Диплом написан в срок, все что надо исправлено оперативно. Спасибо!
И снова положительные эмоции от сотрудничества с Александром. Четкие требования, оплата в срок. Всем рекомендую как отличного заказчика и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
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