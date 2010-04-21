Курсовая по эконом теории

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Завершен8 заявок160 просмотров

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

Предложения только в проект.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Работой доволен. Спасибо.
Спасибо огромное Сергею! Это очень порядочный заказчик!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество))) С уважением, Раиса)

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад