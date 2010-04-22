Предмет: Экономика Вид работы: Диплом Тема: Построение системы мотивации персонала в организации (На примере страховой компании) Объём работы: 60 - 70 стр Антиплагиат: от 80% Срок работы: 15 - 20 ...
Диплом (IPO)
Предмет: Финансы
Вид работы: Диплом
Тема: IPO как инструмент управления собственным капиталом предприятия
Объём работы: 70 - 90 стр
Антиплагиат: от 80%
Срок работы: 15 - 20 дней.
Стоимость: укажите свою
Форма оплата: электронные платежи
Оплата: по частям
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