Диплом (IPO)

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Завершен1 заявка149 просмотров

Предмет: Финансы

Вид работы: Диплом

Тема: IPO как инструмент управления собственным капиталом предприятия

Объём работы: 70 - 90 стр

Антиплагиат: от 80%

Срок работы: 15 - 20 дней.

Стоимость: укажите свою

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$166
15 дней
Хорошо выполненная работа в срок. у автора есть собственное мнение по каждому вопросу. похвально.
Отличный заказчик. Задание, консультации по текущим вопросам и оплата - все на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад