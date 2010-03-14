Диплом (Мотивация)

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Закрыт6 заявок107 просмотров

Предмет: Экономика

Вид работы: Диплом

Тема: Построение системы мотивации персонала в организации (На примере страховой компании)

Объём работы: 60 - 70 стр

Антиплагиат: от 80%

Срок работы: 15 - 20 дней.

Стоимость: укажите свою

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$60
20 дней

Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад