Диплом (Ценообразование)

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Завершен4 заявки118 просмотров

Предмет: Финансы

Вид работы: Диплом

Тема: Разработка ценовой политики предприятия сферы услуг

Объём работы: 60 - 80 стр

Антиплагиат: от 85%

Срок работы: 15 дней.

Стоимость: укажите вашу

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: после каждой главы

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$130
15 дней
Спасибо за хорошую работу.
Очень положительный заказчик +100! Всегда на связи и четкое ТЗ Надеюсь на сотрудничество:) С уважением, Раиса)

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад