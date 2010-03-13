Требуется автор для написания практических работ (решение задач) по предметам оптические устройства и цифровая обработка сигналов. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Контактная информация: ICQ 406- 194 -503 ...
Внедрение систем документооборота
Добрый день.
Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.
Специальность: Информатика в экономике
Факультет: экономики и информатики
Вид работы: диплом
Дисциплина: Информатика
Тема: Внедрение систем документооборота в Global в компании
Объем работы: (100 стр.)
Шрифт: 14
"Передаю материалы к обязательному использованию автором:
методичка, 2 диплома для примера (диплом ""фото"" использовать как
образец оформления работы)" http://files.mail.ru/8plwt6
"Требования к работе:
1. СТРОГО по методичке, для примера оформления использовать диплом ""фото""
2. В работе должны быть приложения, в том числе код программы.
3. Список литературы не менее 35 источников, в том числе ГОСТ,
интернет-ресурсы.
4. В работе должно быть 6 разделов (см. методичку и образец диплома
""фото"")
5. В работе должны быть расчеты, таблицы, графики и диаграммы.
6. Проанализировать состояние документооборота до и после внедрения системы
P/S:
1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки
2) Оплата работы на ЯД после проверки
3) Выбранному исполнителю отпишусь сам
4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.
Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,
у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция
Заявки фрилансеров
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