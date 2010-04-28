Курсовик техникума

$35
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Завершен3 заявки151 просмотр

Задание в архиве. Тема: Тороговое оборудование применяемое при продаже товаров. Срок неделя. Объем 15 страниц. Ссылка на уже успешно сданную работу http://depositfiles.com/files/qjx55koho

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$30
6 дней
Работа выполнена, спасибо.
Всегда приятно работать

Заявки фрилансеров

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад