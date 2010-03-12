Курсовая по управлению персоналом

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Тема КРИТЕРИИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛОМ ТРУДА В УСЛОВИЯХ КРЕАТИВНОГО СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Объем работы 30 стр.

Сдать нужно 14 марта.

15 лет назад
mar8392543
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов

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