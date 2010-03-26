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Курсовая работа по гражданскому праву
Тема: Договор мены, дарения и пожертвования.
нужно в курс.работе осветить: 1)договор мены
2) договор дарения
3) договор пожертвования
4) особенности договора дарения или пожертвования с участием публично-правовых образований и их должностных лиц.
30 стр.
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