Курсовая работа по гражданскому праву

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Завершен9 заявок181 просмотр

Тема: Договор мены, дарения и пожертвования.

нужно в курс.работе осветить: 1)договор мены

2) договор дарения

3) договор пожертвования

4) особенности договора дарения или пожертвования с участием публично-правовых образований и их должностных лиц.

30 стр.

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$20
10 дней
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Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад