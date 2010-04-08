Нужна практическая часть диплома

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Завершен2 заявки225 просмотров

Краткосрочная финансовая политика предприятия

Специальность: Финансы и кредит

Срок, примерно, до 25 марта

Ваши предложения

15 лет назад
Mosya
39 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

de__forum
Юрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
9 дней
Юрий выполнил работу качественно и в установленный срок. Всегда на связи. Рекомендую Юрия как ответственного и компетентного исполнителя!
Приятно работать с такими заказчиками, как Татьяна. Внимательна, рассудительна, сама понимает что хочет от исполнителя и понимает, что исполнитель готов предложить. Только положительные эмоции, моментальная оплата. Всем рекомендую. Лично я: на следующий заказ скидка)))

Заявки фрилансеров

de__forum
Юрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад