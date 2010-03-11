Диплом по малому бизнесу

Добрый день.

Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.

Вид работы: диплом + речь

Дисциплина: Государственное и муниципальное управление

Тема: Малый бизнес: состояние проблемы развития с применением методов

экономико-математического моделирования на примере предприятия (на выбор

автора)

"Требования к работе:

1. СТРОГО придерживаться методички.

2. В работе должно быть 4 главы, в каждой главе 3 пункта.

3. После каждой главы обязательны выводы."

P/S:

1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки

2) Оплата работы на ЯД после проверки

3) Выбранному исполнителю отпишусь сам

4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.

Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,

у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция