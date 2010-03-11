Практическая курсовая

$20
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Закрыт1 заявка162 просмотра

Нужно написать курсовую, задание на курсовую в прикрепленном файле. Выполнить необходимо до воскресенья. Компания http://www.kontinentstroi.ru/ выбираете какую либо должность с учетом специфики компании и описываете деятельность по ней исходя из задания на курсовую.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

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