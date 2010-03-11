Реферат для аспирантуры Развитие термоэмис. преоб.

Необходимо написать реферат для аспирантуры на тему: "Развитие термоэмиссионных преобразователей". Тема историко техническая, необходимо проследить историю ТЭП - от открытия термоэмиссионного эффекта, создания ядерных реакторов, являющихся источником тепла до испытаний и внедрения на практике (точно использовалось для космических аппаратов дальнего космоса, а может быть еще где-то). Ну и политические аспекты - в конце 70-80 вроде бы велись активные работы, а после ЧАЭС тему закрыли.

Дисциплина: история и философия науки.

Объем: 20 печатных листов.

8-10 источников, ссылки на источники в тексте.

Рассмотрю любые предложения и цены. Портфолио приветствуется.