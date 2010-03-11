Автоматизация коммерческого отдела (Диплом)

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Предмет: Прикладная информатика в экономике

Вид работы: Диплом

Тема: Автоматизация коммерческого отдела предприятия

Объём работы: 60 - 70 стр

Антиплагиат: от 80%

Срок работы: 15 - 20 дней.

Стоимость: 4000 р

Форма оплата: электронные платежи

Оплата: по частям

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

stacy
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$133
20 дней

Заявки фрилансеров

stacy
45 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад