Диплом Таможенная академия №2

Тема: "Анализ товаропотоков в зоне деятельности таможни и их логистизация".

Рассматривать нужно все на примере Владивостокской таможни.

Руководитель сказала, что тема немного поменяется, потому что ей не нравится слово "анализ"

Нужно составить план для утверждения спреподавателем.

Дополнительную информацию для диплома, методичку вышлем выбранному специалисту.

Объём всей дипломной работы до 90 страниц.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость выполнения работы.

Оплата работы после выполнения заказа.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ёх месяцев.

Срок сдачи всей работы 15.04.2010.

Работу отдавать по главам.