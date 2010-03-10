Курсовая работа по анализу фин.-хоз. деятельность

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки219 просмотров

Курсовая работа

"Анализ использования оборудования по мощности и пути повышения эффективности их функционирования".

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров