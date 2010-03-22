Приватно для Е.Ревы-Михеевой (менеджмент и лидер)

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка108 просмотров

Реферат (анализ приказа)

объем 10 страниц

Цена 400 р

Срок 12-13 марта

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Отлично выполненный анализ,грамотно и без опозданий.10 баллов
Спасибо за постоянные заказы, приятное общение и быструю оплату. Рекомендую однозначно!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад