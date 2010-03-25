Есть полноценная 1ая глава(теоретическая), нужно написать 2-ую практическу, и 3-ью - оценка эффективности. требования: оформление по методичке, литература не старше 2004г., объем 70 стр.(40 уже есть) тема: инновационная. разработка ...
Курсовая работа
Разработка оперативной (либо тактической) программы управления производительностью на примере желательно автосалона
Имеется отчет по практике по автосалону в которой все подробно расписано о предприятии!!!
План утвержден:
I Глава .
Анализ эффективности деятельности оргсистемы.
1.1 Историческая справка. Правовая форма. Основной вид деятельности.
1.2 Характеристика оргструктуры, функции отделов служб.
1.3 Техника, экономический анализ (объём выпуска продукции, реализация, себестоимость продукции услуг, прибыль от реализации, валовая - балансовая, чистая прибыль). Штатная численность работников, категории работников, фонд заработной платы. Качество продукции. Количество отказов, рекламации, стоимость брака.
1.4 Финансовый анализ (бухгалтерская форма 1,2).
1.5 Анализ окружающей среды (поставщики, потребители). Свод анализ.
1.6 Определение приоритетов, целей, задач.
IIГлава.
Измерение и оценка уровня производительности методом экспертного моделирования.
2.1 Составление сводной анкеты матрицы рангов.
2.2 Определение степени согласования мнений экспертов.
2.3 Построение экономической – математической модели и расчет интегрального коэффициента производительности- результативности.
III Глава.
Разработка программы развития производительности-результативности на основе построения и имитационной модели.
3.1 Моделирование вариантов функционирования предприятия и определение наиболее вероятного вариант а.
3.2 Разработка мероприятий повышения производительности-результативности ( мероприятии, ответственные сроки реализации) .
Требования: оригинальность строго не менее 85%, в работе обязательно сноски в низу текста, в ведение: объект, предмет исследования, задачи, цели, актуальность работы.
Объем работы 45 стр.
Срок выполнения: 25.03.2010
Жду предложений по цене!!!
Оплата работы после ее проверки!!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $23
Вид работы Курсовая работа Предмет/ВУЗ Соц. администрирование / РГСУ Тема Социально-психологическое обеспечение профессионального самоопределения специалиста по социальной работе Срок 23.03.2010 до 18:00 МСК Объем 25-30 стр. (без учета ...Закрыт15 лет назад
- $40
Вид работы Диплом Предмет/ВУЗ МГИМО/ психология Тема Информационная перегрузка Срок 25.03.2010 до 18:00 МСК (план и теоретич. глава и введение) Объем 60 – 80 стр. Требования к работе Диплом выполняем по частям. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Тема: Стилистические возможности словообразования. Способы словобразования. Объем 15 до 20листов Плагиат от80% Структура работы Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы от5 источников и более срок ...Закрыт15 лет назад
Разработка оперативной (либо тактической) программы управления производительностью на примере желательно аптеки Имеется большая курсовая работа по аптеке в которой все подробно расписано о предприятии!!! План утвержден: I Глава . ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Тема: Авторское и изобретательное право Объем 15 до 20листов Плагиат от80% Структура работы Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы от5 источников и более Обратите внимание ...Завершен15 лет назад
Тема диплома: " Расчет норийно-конвеерного перегружателя производительностью 900 тыс тонн для Кандалакшского морского торгового порта" Нужно в дипломе 10 листов А1 чертежей, и минимум 80 страниц. Оплата ЯД WMRРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $34
Вид работы 3-я практическая глава к диплому, введение и заключение Предмет/ВУЗ РГСУ Тема Типы семейного неблагополучия и методы социально-педагогической поддержки детей группы риска Срок 19.03.2010 до 18:00 по МСК ...Закрыт15 лет назад
Дипломный проект: "Законность и проблема защиты прав вкладчиков" - юридический факультет, специализация "Финансово-Правовая" Нужен планРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходима курсовая работа. Тема: Використання відео і аудіоматеріалів в шкільній практиці вивчення іноземної мови. (англійської). 40 страниц, 14 Times, междустрочный 1.5. 2 части - теоретическая и практическая. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад