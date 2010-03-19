10 аналитических вопросов по макроэкономике. По ним нужны ответы-графики и логическое подтверждение-объяснение нарисованных на графике движений, подробное обоснование.
Практическая глава диплома по соц. педагогике
Вид работы 3-я практическая глава к диплому, введение и заключение
Предмет/ВУЗ РГСУ
Тема Типы семейного неблагополучия и методы социально-педагогической поддержки детей группы риска
Срок 19.03.2010 до 18:00 по МСК
Объем 15-20 стр.
Требования к работе 1. Написать введение к диплому – 2-3 стр. (Актуальность, степень разработанности, объект, предмет, цель, задачи, проблемы, гипотеза, методологич. база, степень разработанности, структура работы и пр.) При описании степени разработанности по пару слов об авторах, занимающихся данной проблемой и сноски на их труды.
2. Написать 3-ю практическую главу к выпускной квалификационной работе (ВКР)
ГЛАВА 3. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА В ГУСО «СОЛНЦЕВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»
3.1. Структура, основные направления деятельности Центра и анализ методов социально-педагогической поддержки детей группы риска
3.2. Предложения и рекомендации по совершенствованию работы социального педагога Центра с неблагополучными семьями и детьми группы риска
В данной главе необходимы схемы, диаграммы и прочие иллюстрации (статистику, устав и пр. материал по Центру вышлю автору)
3. Заключение к диплому – 2-3 стр. (краткие выводы по главам и решенным задачам, достижению цели и подтверждению гипотезы)
В приложения включить Устав, статистич. таблицы (показатели работы центра, программы и т.д)
Стоимость: 1000р
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