Диплом по малому бизнесу

Вид работы: диплом + речь

Дисциплина: Государственное и муниципальное управление

Тема: Малый бизнес: состояние проблемы развития с применением методов

экономико-математического моделирования на примере предприятия (на выбор

автора)

Методичка:

Объем работы: 100

Шрифт: 14

"По данным: автора"

"На примере какой компании, фирмы, организации или на выбор автора:

на примере предприятия на выбор автора"

"Передаю материалы к обязательному использованию автором:

методические рекомендации"

"Передаю материалы к использованию автором на его усмотрение:

нет"

"Требования к работе:

1. СТРОГО придерживаться методички.

2. В работе должно быть 4 главы, в каждой главе 3 пункта.

3. После каждой главы обязательны выводы."