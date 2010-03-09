10 аналитических вопросов по макроэкономике. По ним нужны ответы-графики и логическое подтверждение-объяснение нарисованных на графике движений, подробное обоснование.
Диплом по малому бизнесу
Вид работы: диплом + речь
Дисциплина: Государственное и муниципальное управление
Тема: Малый бизнес: состояние проблемы развития с применением методов
экономико-математического моделирования на примере предприятия (на выбор
автора)
Методичка:
Объем работы: 100
Шрифт: 14
"По данным: автора"
"На примере какой компании, фирмы, организации или на выбор автора:
на примере предприятия на выбор автора"
"Передаю материалы к обязательному использованию автором:
методические рекомендации"
"Передаю материалы к использованию автором на его усмотрение:
нет"
"Требования к работе:
1. СТРОГО придерживаться методички.
2. В работе должно быть 4 главы, в каждой главе 3 пункта.
3. После каждой главы обязательны выводы."
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