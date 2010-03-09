Общие особенности кадровой стратегии МП

Заказ 3383-KUR

Тип работы: Курсовая

Предмет: организация дополнительного обучения персонала

Тема работы: Общие особенности кадровой стратегии малых предприятий

Объем работы: 35 страниц

Срок: 7 дней

В работе должна быть теоретическая и практическая часть

Оригинальность текста - не ниже 75%

Исполнитель будет выбран завтра (10.03). Оплата будет произведена через 7-10 дней после получения нами работы от исполнителя. ЯД или WM - на ваш выбор.