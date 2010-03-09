10 аналитических вопросов по макроэкономике. По ним нужны ответы-графики и логическое подтверждение-объяснение нарисованных на графике движений, подробное обоснование.
Общие особенности кадровой стратегии МП
Заказ 3383-KUR
Тип работы: Курсовая
Предмет: организация дополнительного обучения персонала
Тема работы: Общие особенности кадровой стратегии малых предприятий
Объем работы: 35 страниц
Срок: 7 дней
В работе должна быть теоретическая и практическая часть
Оригинальность текста - не ниже 75%
Исполнитель будет выбран завтра (10.03). Оплата будет произведена через 7-10 дней после получения нами работы от исполнителя. ЯД или WM - на ваш выбор.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. по срокам-половина работы в эту субботу. Остальное понедельник-вторник.Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Тема реферата: "Проблема частного предпринимательства в Республике Беларусь" Объём: до 25 страниц Срок: 13.03.2010Завершен15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $14
Реферат по праву Тема соц. обеспечение (любая тема) Объем 15-20 страниц Оригинальность от 80% Ссылки обязательны и список литературы ...Завершен15 лет назад
Тема диплома: "Применение поликоординатных преобразований для моделирования и мониторинга загрязнений поверхностей". Есть программа на Delphi, но она не полностью дописанная. Необходимо ее дописать. Надо дописать метод поликоординатных преобразований (теория ...Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужна курсовая работа и отчет по практике. Тема: Автоматизированная информационная подсистема учета поставок товароа в оптовый магазин материал - http://files.mail.ru/1uayx9 срок 12 марта бюджет 1500р.Завершен15 лет назад