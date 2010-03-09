Диплом по программированию на Delphi

Тема диплома:

"Применение поликоординатных преобразований для моделирования и мониторинга загрязнений поверхностей".

Есть программа на Delphi, но она не полностью дописанная. Необходимо ее дописать.

Надо дописать метод поликоординатных преобразований (теория по нему есть).