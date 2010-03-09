Диплом по программированию на Delphi

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт11 заявок282 просмотра

Тема диплома:

"Применение поликоординатных преобразований для моделирования и мониторинга загрязнений поверхностей".

Есть программа на Delphi, но она не полностью дописанная. Необходимо ее дописать.

Надо дописать метод поликоординатных преобразований (теория по нему есть).

Delphi
15 лет назад
chipick
Алина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров