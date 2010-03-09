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Дипломный проект по информатике
Диплом по информатике с практической частью.
Тема: Разработка WEB-представительства компании
Сам сайт и листинг кода есть.
Объём 100 -130 страниц + листинг программы практической части (400 операторов ).
Срок 40 дней.
Есть методичка
Заявки фрилансеров
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