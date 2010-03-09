Дипломный проект по информатике

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Закрыт4 заявки178 просмотров

Диплом по информатике с практической частью.

Тема: Разработка WEB-представительства компании

Сам сайт и листинг кода есть.

Объём 100 -130 страниц + листинг программы практической части (400 операторов ).

Срок 40 дней.

Есть методичка

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров