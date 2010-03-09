Курсовая по бухгалтерскому учёту

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Тема: организация и техника бухгалтерского учёта на предприятии.

Методичка есть. Объём 25-30 страниц.

Необходимо приложить образцы (копии) заполненные бланки учетных документов.

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$65
7 дней

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад