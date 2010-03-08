Диплом по менеджменту.

$170
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Закрыт8 заявок260 просмотров

Формирование команды проекта. Диплом должен состоять из 2 глав теоритической и практической в каждой около 3 пунктов. Компания авиаперевозчик, есть немного материала по компании. Проект может быть любой, вообщем надо фантазировать.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$170
7 дней
Исполнитель не справился с написанием второй главы диплома, когда подошли сроки сдачи материала, сказала что ничего не сделано, наработки не выслала. Но все же оказалась порядочным человеком и вернула деньги за 1 главу.

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад