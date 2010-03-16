Эссе по экономическим информационным системам

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Завершен4 заявки198 просмотров

Написать эссе по одной из предложенных тем, объем 3-5 страниц, должно отражать основные моменты по теме, обязательно с примерами программных продуктов.

1. Бухгалтерские информационные системы: назначение и основные возможности.

2. Основные принципы построения систем автоматизации в бухгалтерском учете.

3. Классификация бухгалтерских ИС, особенности каждого класса.

4. Банковские информационные системы: назначение и основные возможности.

5. Основные принципы построения систем автоматизации в банках.

6. Информационные системы рынка ценных бумаг: назначение и основные возможности.

7. Основные принципы построения систем автоматизации рынка ценных бумаг.

8. Информационные системы в страховании: назначение и основные возможности.

9. Основные принципы построения систем автоматизации в страховом деле.

10. Информационные системы в налогообложении: назначение и основные возможности.

11. Основные принципы построения систем автоматизации в налогообложении.

12. Информационные системы управленческого консалтинга: назначение и основные возможности.

13. Информационно-аналитические системы: назначение и основные возможности.

14. Информационные системы экономического анализа: назначение и основные возможности.

15. Статистические информационные системы: назначение и основные возможности.

15 лет назад
To5ha
Антон 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$7
2 дня
Ответственный исполнитель. Спасибо вам!
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helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
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