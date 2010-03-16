Написать эссе по одной из предложенных тем, объем 3-5 страниц, должно отражать основные моменты по теме. Темы для эссе 1. История возникновения и развития теории систем. 2. Математические методы в теории систем. ...
Эссе по экономическим информационным системам
Написать эссе по одной из предложенных тем, объем 3-5 страниц, должно отражать основные моменты по теме, обязательно с примерами программных продуктов.
1. Бухгалтерские информационные системы: назначение и основные возможности.
2. Основные принципы построения систем автоматизации в бухгалтерском учете.
3. Классификация бухгалтерских ИС, особенности каждого класса.
4. Банковские информационные системы: назначение и основные возможности.
5. Основные принципы построения систем автоматизации в банках.
6. Информационные системы рынка ценных бумаг: назначение и основные возможности.
7. Основные принципы построения систем автоматизации рынка ценных бумаг.
8. Информационные системы в страховании: назначение и основные возможности.
9. Основные принципы построения систем автоматизации в страховом деле.
10. Информационные системы в налогообложении: назначение и основные возможности.
11. Основные принципы построения систем автоматизации в налогообложении.
12. Информационные системы управленческого консалтинга: назначение и основные возможности.
13. Информационно-аналитические системы: назначение и основные возможности.
14. Информационные системы экономического анализа: назначение и основные возможности.
15. Статистические информационные системы: назначение и основные возможности.
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