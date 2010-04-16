Диплом по менеджменту.

$170
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Завершен8 заявок169 просмотров

Организация труда персонала (на примере организации N). Некоторая информация по организации предоставляется, остальное придется додумывать. Задание к диплому в файле.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
$150
10 дней
Елена отличный автор!! При написании диплома все главы были написаны в срок, да так что у научного руководителя небыло претензий) Огромное спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад