Управление инновационным проектом. Объем 60-75 страниц. 2 главы теоритическая и практическая. Предоставляется немного информации по которой надо писать. Теоритическую часть надо написать до 17 марта.
Диплом по менеджменту.
Организация труда персонала (на примере организации N). Некоторая информация по организации предоставляется, остальное придется додумывать. Задание к диплому в файле.
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