Реферат по философии

Тема: Философское учение о семье. Проблема брака и пола в философии

Мне нужен готовый реферат в кратчайшие сроки, т.е. если у кого-то есть ГОТОВЫЙ вариант - тогда пишите...мне не нужно делать реферат с нуля. Не пишите "сделаем быстро", предлагайте готовое. Спасибо.