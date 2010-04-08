Диплом невысокой степени сложности

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Завершен9 заявок271 просмотр

Нужен диплом на тему "Межличностные отношения в коллективе, как фактор повышения эффективности работы организации". Учебное заведение - колледж. Требования не высокие. Сверх-крутого ничего не требуется. Главное - чтобы не был просто скопирован с другой работы. Страниц около 90.

Рассмотрю предложения с ценами.

15 лет назад
idol88
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Елена замечательный исполнитель! Все задание сделано как положено и в нужные сроки. Легко найти общий язык. Рекомендую!
Очень приятно работать с Дмитрием, всем рекомендую- ОТЛИЧНЫЙ заказчик!!!!

Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад