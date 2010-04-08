Предмет: Предпринимательство Вид работы: Диплом Тема: Деятельность иностранных предпринимателей в России на благотворительном направлении Объём работы: 60 - 70 стр Антиплагиат: от 80% Срок работы: 30 дней. Стоимость: укажите ...
Диплом невысокой степени сложности
Нужен диплом на тему "Межличностные отношения в коллективе, как фактор повышения эффективности работы организации". Учебное заведение - колледж. Требования не высокие. Сверх-крутого ничего не требуется. Главное - чтобы не был просто скопирован с другой работы. Страниц около 90.
Рассмотрю предложения с ценами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требования и исходные данные в прилагаемом файле. Пишите стоимость работы и сроки.Закрыт15 лет назад
ТЕМА 1. НАУКА, ЕЕ СТРУКТУРА, ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ ...Завершен15 лет назад
Тема: Собственность на природные ресурсы от15 до20 листов Введение актуальность темы Основная часть Заключение Список литературы сноски обязательно оформление Гост проверка на плагиат обязательно ...Завершен15 лет назад
Тема - Социально-экономическое и политическое развитие России в XV-XVI вв. - Внутреннее положение России в конце XVI-XVII вв. - Интервенция. Лжедмитрии. данные вопросы все нужно отразить в работе Введение – в нем формируется ...Завершен15 лет назад
Тема: - Культурогенез. Основные черты. - Формирование материальной культуры в первобытную эпоху. - Религия и мифы как духовная культура первобытного общества. - Основные черты культуры Древних цивилизаций Востока ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте! Есть курсовая по АТХ. Кто может написать работу по данной тематике- прошу оставлять заявки - скину подробное заданиеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Есть диплом по информатике- "Внедрение системы документооборота в компании" Кто может выполнить данный диплом или у кого есть готовый по данной тематике- оставляйте свои заявки или ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $130
Диплом Признание брака недействительным Есть план. Срок 10 марта.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен тепловой расчет двигателя Зил-130 и индикаторная диаграмма к нему(желательно в компасе)Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад