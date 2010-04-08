Диплом невысокой степени сложности

Нужен диплом на тему "Межличностные отношения в коллективе, как фактор повышения эффективности работы организации". Учебное заведение - колледж. Требования не высокие. Сверх-крутого ничего не требуется. Главное - чтобы не был просто скопирован с другой работы. Страниц около 90.

Рассмотрю предложения с ценами.