Реферат история

Тема - Социально-экономическое и политическое развитие России в XV-XVI вв.

- Внутреннее положение России в конце XVI-XVII вв.

- Интервенция. Лжедмитрии.

данные вопросы все нужно отразить в работе

Введение – в нем формируется актуальность проблемы, т.е. содержится ответ на вопрос – почему выбрана именно эта тема? (Например: вызвала интерес своей необычностью, слабо разработана другими авторами, много противоречивых суждений, связана с будущей специальностью и т.д.). Также дается историография проблемы – краткая характеристика литературы, использованной при написании работы, и резюме об уровне изученности выбранной темы; формируются задачи, т.е. основные направления, в рамках которых будет раскрываться тема, или то, что конкретно Вы хотите проанализировать и рассказать.

Основная часть работы должна состоять из отдельных глав, посвященных раскрытию того или иного аспекта проблемы (выбранной темы). Каждая новая мысль в системе отдельной главы должна оформляться с красной строки (абзац).

Заключение – в нем формируются выводы, которые должны быть сделаны в результате рассмотрения проблемы.

Завершает работу список используемой литературы (не только рекомендованной, но и дополнительной), оформленный по правилам Гост.

от15 до 20 листов

плагиат от 85%

срок 10,03 до 17,00 мск