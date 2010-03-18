ВУЗ:РОАТ Факультет: Промышленное и гражданское строительство Вид работы: Дипломный проект Требования: По ГОСТу Шрифт 14 Интервал 1,5 Объём 100 страниц Дата ...
Реферат история
Тема - Социально-экономическое и политическое развитие России в XV-XVI вв.
- Внутреннее положение России в конце XVI-XVII вв.
- Интервенция. Лжедмитрии.
данные вопросы все нужно отразить в работе
Введение – в нем формируется актуальность проблемы, т.е. содержится ответ на вопрос – почему выбрана именно эта тема? (Например: вызвала интерес своей необычностью, слабо разработана другими авторами, много противоречивых суждений, связана с будущей специальностью и т.д.). Также дается историография проблемы – краткая характеристика литературы, использованной при написании работы, и резюме об уровне изученности выбранной темы; формируются задачи, т.е. основные направления, в рамках которых будет раскрываться тема, или то, что конкретно Вы хотите проанализировать и рассказать.
Основная часть работы должна состоять из отдельных глав, посвященных раскрытию того или иного аспекта проблемы (выбранной темы). Каждая новая мысль в системе отдельной главы должна оформляться с красной строки (абзац).
Заключение – в нем формируются выводы, которые должны быть сделаны в результате рассмотрения проблемы.
Завершает работу список используемой литературы (не только рекомендованной, но и дополнительной), оформленный по правилам Гост.
от15 до 20 листов
плагиат от 85%
срок 10,03 до 17,00 мск
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