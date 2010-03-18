ВУЗ:РОАТ Факультет: Промышленное и гражданское строительство Вид работы: Дипломный проект Требования: По ГОСТу Шрифт 14 Интервал 1,5 Объём 100 страниц Дата ...
Реферат культурология
Тема: - Культурогенез. Основные черты.
- Формирование материальной культуры в первобытную эпоху.
- Религия и мифы как духовная культура первобытного общества.
- Основные черты культуры Древних цивилизаций Востока
Введение - в нем формулируется актуальность проблемы, т.е. содержится ответ на вопрос - почему выбрана именно эта тема? (Например: вызвала интерес своей необычностью, слабо разработана другими авторами, много противоречивых суждений, связана с будущей специально¬стью и т.д.). Также дается историография проблемы - краткая характеристика литера¬туры, использованной при написании работы, и резюме об уровне изученности выбранной темы; формулируются задачи, т.е. основные направления, в рамках которых будет раскрываться тема, или то, что конкретно Вы хотите проанали¬зировать и рассказать.
Основная часть работы должна состоять из отдельных глав, посвященных раскрытию того или иного аспекта проблемы (выбранной темы). Каждая новая мысль в системе отдельной главы должна оформляться с красной строки (абзац)
Заключение – в нем формулируются выводы, которые должны быть сделаны в результате рассмотрения проблемы.
Завершает работу список используемой литературы (не только рекомен¬дованной, но и дополнительной), оформленный по правилам Госстандарта.
объем от15-20 листов
проверка на плагиат от 85%
срок 10,03 до 17,00 мск строго
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