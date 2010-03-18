Реферат культурология

Тема: - Культурогенез. Основные черты.

- Формирование материальной культуры в первобытную эпоху.

- Религия и мифы как духовная культура первобытного общества.

- Основные черты культуры Древних цивилизаций Востока

Введение - в нем формулируется актуальность проблемы, т.е. содержится ответ на вопрос - почему выбрана именно эта тема? (Например: вызвала интерес своей необычностью, слабо разработана другими авторами, много противоречивых суждений, связана с будущей специально¬стью и т.д.). Также дается историография проблемы - краткая характеристика литера¬туры, использованной при написании работы, и резюме об уровне изученности выбранной темы; формулируются задачи, т.е. основные направления, в рамках которых будет раскрываться тема, или то, что конкретно Вы хотите проанали¬зировать и рассказать.

Основная часть работы должна состоять из отдельных глав, посвященных раскрытию того или иного аспекта проблемы (выбранной темы). Каждая новая мысль в системе отдельной главы должна оформляться с красной строки (абзац)

Заключение – в нем формулируются выводы, которые должны быть сделаны в результате рассмотрения проблемы.

Завершает работу список используемой литературы (не только рекомен¬дованной, но и дополнительной), оформленный по правилам Госстандарта.

объем от15-20 листов

проверка на плагиат от 85%

срок 10,03 до 17,00 мск строго