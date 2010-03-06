Курсовая по антикризиснму управлению

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Тема: Оценка стоимости кризисного предприятия (на примере ……….)

Объём: 30 стр.

Срок: 09.03.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

15 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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