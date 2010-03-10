Курсовая по психологии

Необходимо выполнить курсовую работу по психологии на тему:

Неблагополучная семья, как фактор риска нарушения эмоционально - личностного развития ребенка старшего дошкольного возраста"

Объем: 35 - 40 стр., оригинальность строго не менее 85%!!! В работе обязательно сноски, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

В работе должны присутствовать взгляды (концепции) отечественных и зарубежных психологов на данную проблему

Срок выполнения: 10.03.2010 до 15.00

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!