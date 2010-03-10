Курсовая по психологии

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Закрыт8 заявок165 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по психологии на тему:

Неблагополучная семья, как фактор риска нарушения эмоционально - личностного развития ребенка старшего дошкольного возраста"

Объем: 35 - 40 стр., оригинальность строго не менее 85%!!! В работе обязательно сноски, в ведении: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования.

В работе должны присутствовать взгляды (концепции) отечественных и зарубежных психологов на данную проблему

Срок выполнения: 10.03.2010 до 15.00

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад