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Реферат по философии
ТЕМА: Диалектико-материалистическая концепция творчества
ПЛАН
1.Понятие и критерии творчества. Соотношение творчества и производства.
Творчество и «всеобщий труд».
2.Виды творчества.
3.Социокультурная детерминация и ценностные аспекты творческой деятельности. Проблема признания результатов творчества.
Список литературы
Объем работы 10-12 страниц+список литературы.
Оригинальность от 80% СТРОГО
Срок 9 марта
Цена 200 рублей
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