Реферат по философии

$7
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Завершен3 заявки227 просмотров

ТЕМА: Диалектико-материалистическая концепция творчества

ПЛАН

1.Понятие и критерии творчества. Соотношение творчества и производства.

Творчество и «всеобщий труд».

2.Виды творчества.

3.Социокультурная детерминация и ценностные аспекты творческой деятельности. Проблема признания результатов творчества.

Список литературы

Объем работы 10-12 страниц+список литературы.

Оригинальность от 80% СТРОГО

Срок 9 марта

Цена 200 рублей

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад