Курсовая по финансовому анализу

$25
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Объём: 25 стр.

Срок: 5-6 дней.

Рассматриваемая организация: на ваш выбор.

По приложенной методичке.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

15 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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