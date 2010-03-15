Реферат по психологии

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Завершен6 заявок200 просмотров

Необходимо сделать реферат по психологии.

Вся информация в прикреплённом файле. Со сроками не тороплю недели скажем вде

15 лет назад
still1753
Алексей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

adkina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$20
10 дней
sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
$23
7 дней
С Еленой очень приятно работать. Работа выполнена отлично и точно в срок. Очень доволен сотрудничеством)))
Приятно работать с данным заказчиком. Четкое задание, постоянно на связи. Своевременная оплата заказа. Что нам фрилансерам еще надо?:)

Заявки фрилансеров

adkina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад