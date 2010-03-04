Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Мировая Художественная Культура
Предмет : Мировая Художественная Культура
Тема работы : Джаз
Объем работы (в стр.) : 15
Примечания, требования к работе, оформлению, содержанию и пр. : План.
1.Введение. (5-6 предложений, почему я выбрала Джаз)
2.История возникновение Джаза. (негритянские спиричуэлс)
3. Развитие джаза в России.
4. Развитие джаза в Европе.
5. Изучение проблемы. (Музыка джазовая и простая она вырабатывает какие-то мысли)
К какому сроку нужна работа :7 марта
для 9 класса
Заявки фрилансеров
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