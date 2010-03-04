Мировая Художественная Культура

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Предмет : Мировая Художественная Культура

Тема работы : Джаз

Объем работы (в стр.) : 15

Примечания, требования к работе, оформлению, содержанию и пр. : План.

1.Введение. (5-6 предложений, почему я выбрала Джаз)

2.История возникновение Джаза. (негритянские спиричуэлс)

3. Развитие джаза в России.

4. Развитие джаза в Европе.

5. Изучение проблемы. (Музыка джазовая и простая она вырабатывает какие-то мысли)

К какому сроку нужна работа :7 марта

для 9 класса

15 лет назад
den19801508
Строганов 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
29 отзывов

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