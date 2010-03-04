Сабж. Нужна курсовая по организации управления с решением нескольких задач. Сроки жду в проект.
Курсовая психологическая (с практ.)
Требования в прикрепленном файле.
Укажите, пожалуйста, цену.
Предложения только в проект.
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