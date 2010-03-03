Описание в приложении.
Курсовая по социальной психологии.
Курсовая по социальной психологии.
Тема: социально-психологічні особливості структури особистості
Язык написания – украинский
Объём - 30стр.
Литература - 20 источников
Ориентировочная стоимость – 140 грн.
Срок - до 18 марта
Требование: исполнитель должен быть профессиональным социологом!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Тема: Волновые свойства микрочастиц 15 стр 85% плагиат Введение Основная часть Заключение Список литературы Сноски обязательно срок 6,02 до 14 мскЗавершен15 лет назад
Курсовой проект "Конструирование радио аппаратуры" Задание, методичка весят больше чем можно сдесь разместить поэтому вышлю все в почту.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тема: Анализ коммуникационных технологий в интернете. Введение Основная часть Заключение Список литературы 25 страниц (шрифт полуторный, кегль 14) Срок - 1-2 дня Антиплагиат ...Завершен15 лет назад
Тема: Перспективы применения достижений физической науки в современной торговой технике объем 15 листов антиплагиат 80% Введение, Основная часть Заключение Список литературы ссылки обязательноЗавершен15 лет назад
- $50
Вид работы: Курсовая работа Тема: Проблемы собираемости налогов в современной Российской экономике Требования: По ГОСТу Интервал 1,5 Шрифт 14 Объем 30-35 страниц Необходима практическая часть Стоимость заказа: ...Завершен15 лет назад
Нужна курсовая до 50 страниц. Тема: Растровые изображения в Corel Draw. Укажите стоимость и сроки выполнения. Подробности в личку или скайп: zarj_proРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Курсовая работа по бухгалтерскому учету Тема "Бухгалтерский учет ценных бумаг" от 30 до 35 страниц Введение, три главы, заключение, список литературы. Составить план и прислать на согласование При оформлении ориентироваться ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ вид работы: ДИССЕРТАЦИЯ дисциплина: экономика тема: Методология оценки стоимости проблемных компаний ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Задания по расчету стоимости компании ОАО "Газпром" тремя методами – доходным,затратным, сравнительным . Титульник мне не нужен, теории много тоже, у меня есть теоретические материалы с описанием, интере сует расчет и все что с ним ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад