Курсовая по социальной психологии.

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Курсовая по социальной психологии.

Тема: социально-психологічні особливості структури особистості

Язык написания – украинский

Объём - 30стр.

Литература - 20 источников

Ориентировочная стоимость – 140 грн.

Срок - до 18 марта

Требование: исполнитель должен быть профессиональным социологом!

15 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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