Курсовая работа по бухгалтерскому учету Тема "Бухгалтерский учет расходов и доходов будущих периодов" от 30 до 35 страниц Введение, три главы, заключение, список литературы. Составить план и прислать на согласование ...
Диссертация
Добрый день.
Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.
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вид работы: ДИССЕРТАЦИЯ
дисциплина: экономика
тема: Методология оценки стоимости проблемных компаний
требования: жду от вас цену и план – чтобы оценить уровень вашей компетентности
P/S:
1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки. Заявки подавайте сразу с планом!
2) Оплата работы на ЯД после проверки
3) Выбранному исполнителю отпишусь сам
4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.
Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,
у клиента другое, а у преподавателя – третье. Так или иначе, преподаватель – конечная инстанция
Заявки фрилансеров
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