Добрый день.

Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.

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вид работы: ДИССЕРТАЦИЯ

дисциплина: экономика

тема: Методология оценки стоимости проблемных компаний

требования: жду от вас цену и план – чтобы оценить уровень вашей компетентности

[email protected]

P/S:

1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки. Заявки подавайте сразу с планом!

2) Оплата работы на ЯД после проверки

3) Выбранному исполнителю отпишусь сам

4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.

Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,

у клиента другое, а у преподавателя – третье. Так или иначе, преподаватель – конечная инстанция