Курсовая работа по бухгалтерскому учету

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки184 просмотра

Курсовая работа по бухгалтерскому учету

Тема "Бухгалтерский учет расходов и доходов будущих периодов"

от 30 до 35 страниц

Введение, три главы, заключение, список литературы.

Составить план и прислать на согласование

При оформлении ориентироваться на МУ.

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров