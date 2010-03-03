Анализ деятельности строительного предприятия

Необходимо провести анализ деятельности любого из московских предприятий строительной сферы – Стройресурс, находящихся в Москве. Желательно, чтобы имелись сведения (то есть показатели финансово-экономической деятельности) о текущем положении предприятия, а также за последние годы для его анализа.

В первой части работы необходимо дать общую характеристику предприятия (юр. и физ. адреса, направления деятельности, ассортимента и объема выпускаемой продукции, прибыли, партнеров и поставщиков, трудовых ресурсов, структуры предприятия и историческую справку о его появлении)

Во второй части собственно проанализировать основные показатели и сделать анализ финансово-экономической деятельности, после чего сделать вывод о текущем состоянии предприятия и прогноза на будущее.

Для тех кто заинтересуется – в личной переписке могу дать пример выполнения этой работы и анализа на основе другого предприятия – чтобы имелось представление о работе.

Делается это все в форме курсового проекта с практической частью на основе реально работающего предприятия.

Может кто нибудь работает в этой строительной сфере среди фрилансеров и имеет опыт написания подобного анализа и рассчета экономической эффективности предприятия.