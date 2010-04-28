Написать диплом по менеджменту

$150
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Завершен2 заявки181 просмотр

Формирование команды проекта. Объем 60-70 страниц. Автор выбирается на основании плана, планы диплома пишите в личку.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$150
10 дней
Работа была сдана еле-еле. Сначала мне подсунули http://www.eup.ru/Documents/2006-07-21/40A1A-1.asp совсем не переделанный. Потом начали корректировать, после нескольких раз добились некоторого успеха. Но теоретическую часть доделывал я, расчетную часть студент с научным руководителем. Студент защитился.
Отличный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад