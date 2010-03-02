Развитие мотивационной сферы

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Составить лекцию тема: основные закономерности развития мотивационной сферы индивида. + электронная презентация в power point + речь к выступлению для защиты курсового проекта на 7 минут (4 стр) всё делать строго по методичке

15 лет назад
Anhik
49 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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